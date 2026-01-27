Trasladan oportunidades de vida: Bomberos Voluntarios asistieron a nuevo operativo de ablación

Tres unidades de Bomberos Voluntarios de Paraná intervinieron durante la madrugada en un operativo de ablación de órganos, que incluyó el traslado de equipos médicos desde el aeropuerto hasta el Hospital San Martín y el posterior regreso de los profesionales y órganos ablacionados.

Un operativo de ablación de órganos demandó de la intervención de tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, durante la madrugada de este martes, en el marco de un trabajo coordinado entre distintas instituciones de salud y emergencia.

Según se informó, las dotaciones se dirigieron en primer lugar al aeropuerto de la ciudad de Paraná, donde aguardaron el arribo de tres aeronaves que trasladaban a tres equipos médicos especializados. En total, llegaron 14 profesionales de la salud, quienes tenían a su cargo la intervención.

Una vez en la capital entrerriana, los equipos médicos fueron escoltados y trasladados por los bomberos hasta el Hospital San Martín, donde se llevó adelante el procedimiento de ablación de órganos. La intervención se extendió durante varias horas y se desarrolló bajo estrictos protocolos médicos y logísticos.

Finalizada la ablación, y de manera intercalada, los profesionales -junto con los órganos ablacionados- fueron trasladados nuevamente hacia el aeropuerto local, desde donde continuaron viaje hacia sus respectivos destinos, con el objetivo de concretar los trasplantes programados.

El operativo requirió precisión en los tiempos y un despliegue coordinado para garantizar la preservación de los órganos y la seguridad de los traslados, destacándose el rol del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná en el acompañamiento logístico de una acción clave para salvar vidas.

Fuente: El Once