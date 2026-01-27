Nogoyá fue sede de un encuentro sobre tecnología y salud mental

Este lunes se dictó en Nogoyá el Taller de Uso Responsable y Saludable de Pantallas y Prevención de Apuestas Online en Niños. Se trata de una capacitación interinstitucional sobre uso responsable de tecnología y cuidado de la salud mental, focalizada en chicos de entre 8 y 12 años, ya que atraviesan una etapa clave del desarrollo socio emocional y cognitivo.

El primer encuentro, dirigido a los asistentes de la Colonia de Verano de Robótica y Tecnología de Nogoyá, se desarrolló en el Punto Digital de la localidad; en tanto que el próximo miércoles (28 de enero) la actividad se replicará en el Punto Digital de General Ramírez, con los niños que asisten a la Colonia Municipal de Vacaciones.

Cabe señalar que en el desarrollo de estos abordajes intersectoriales intervienen la Secretaría de Salud y la Dirección General de Salud Mental de la cartera sanitaria provincial, en articulación con la Dirección de Programas locales dependiente de la Secretaría de Modernización, la residencia interdisciplinaria de Psiquiatría y Psicología Clínica del Sanatorio Adventista del Plata, las cátedras de Clínica Psiquiátrica y de Neurobiología de Salud Mental de la Universidad Adventista del Plata y los municipios de Nogoyá y General Ramírez.

Durante la jornada inaugural en Nogoyá, acompañaron la iniciativa la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el intendente de la ciudad de Nogoyá, Bernardo Schneider; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el senador provincial Rafael Cavagna; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; el director de Programas Locales de la Secretaría de Modernización, Nicolás Marotte; la docente de la Cátedra de Clínica Psiquiátrica de la Universidad Adventista del Plata, Evangelina Melgar; y los docentes a cargo de la Escuela de Robótica de la Municipalidad de Nogoyá.

Desde la organización se señaló que estas actividades comunitarias se encuadran en las acciones de prevención y promoción de la salud mental. Es así que, para realizar estos talleres, se articula con diversas organizaciones de salud y de la comunidad, con el objetivo de abordar una problemática de creciente relevancia en el contexto de los avances tecnológicos y su impacto en la sociedad.

En particular, se focaliza en niños de entre 8 y 12 años ya que se trata de un grupo etario que atraviesa una etapa clave del desarrollo socioemocional y cognitivo. Además, la evidencia disponible respalda la necesidad de promover un uso responsable y saludable de las pantallas en los chicos de este rango etario, dado que se trata de una población particularmente vulnerable a la adopción de patrones de uso problemáticos, con posibles consecuencias negativas y duraderas en su salud mental y bienestar integral