Fallecimiento del Cura Brochero el 26 de enero de 1914

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, provincia de Córdoba. Fue hijo de Ignacio Brochero y Petrona Dávila, y el cuarto de diez hermanos de una familia humilde dedicada a las tareas rurales. Creció en un hogar de profunda vida cristiana, del que surgirían también dos hermanas religiosas del Huerto.

En 1856 ingresó al Seminario de Loreto, bajo la conducción del doctor Uladislao Castellanos. Allí compartió estudios con jóvenes que luego tendrían relevancia pública, como Tristán Achával Rodríguez, Miguel M. Nougués y Miguel Juárez Celman. Continuó su formación en la Universidad, donde estudió teología, y fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866.

LOS PRIMEROS AÑOS DE SACERDOCIO

A partir de 1867 permaneció en la ciudad de Córdoba como capellán de coro en la Catedral y luego como teniente cura hasta 1869. En ese cargo lo encontró la terrible epidemia de cólera que azotó la ciudad, ocasión en la que demostró una entrega pastoral sin reservas. Ese mismo año fue designado prefecto del Seminario, función que desempeñó hasta el 24 de noviembre, cuando recibió el curato de San Alberto, una población ubicada a unas veinticinco leguas al oeste de Córdoba, a los pies de la sierra de Achala.

Ese destino marcaría definitivamente su vida y su obra.

EL CURA GAUCHO Y SU MISIÓN

Conocido por todos como el “Cura Gaucho”, Brochero recorrió durante décadas su extensa jurisdicción a lomo de mula o a pie, atravesando sierras, ríos y caminos casi inexistentes. Fue una síntesis viva de fervor religioso y humildad profunda. Durante las tres últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX desarrolló una obra pastoral extraordinaria en regiones postergadas y olvidadas.

Su preocupación por la salvación de las almas fue inseparable de una vigilancia constante sobre las necesidades materiales de su pueblo. Donde había abandono, llevó presencia; donde había miseria, organización; donde había aislamiento, caminos.

LA CASA DE EJERCICIOS Y LA OBRA EDUCATIVA

Con la ayuda de los pobladores levantó, en un rincón casi inaccesible del valle, un edificio de vastas proporciones: la Casa de Ejercicios Espirituales del Tránsito, inaugurada en agosto de 1877, en la villa que hoy lleva su nombre. Ese lugar se convirtió en un verdadero centro espiritual para miles de personas de toda la región.

Más tarde impulsó el funcionamiento de un Colegio de Niñas, confiado a las Esclavas del Corazón de Jesús, ampliando así el acceso a la educación en una zona donde casi no existían oportunidades formativas.

EL PROGRESO MATERIAL DE LOS PUEBLOS SERRANOS

La obra de Brochero no se limitó a lo religioso. Preocupado por el desarrollo de la región, promovió trabajos de infraestructura inéditos para la época: hizo abrir acequias, levantar terraplenes, construir canales de riego, trazar caminos y colocar rieles para un tranvía rural entre pequeñas poblaciones.

Gestionó además, contra la resistencia de empresas y autoridades, el tramo ferroviario entre Soto y Villa Dolores. En 1887 impulsó la construcción del camino carretero de más de doscientos kilómetros que integró los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Río Cuarto, rompiendo el aislamiento histórico de esas comunidades.

LA FIGURA HUMANA Y EL RECUERDO POPULAR

La imagen del Cura Brochero sobre su mula quedó grabada en la memoria de los antiguos pobladores, llevando consuelo a los que sufrían y ayuda concreta a los más pobres. Sin alardes, dejaba todo lo que podía para mitigar la miseria. Su anecdotario, cargado de humanidad, sencillez y sabiduría popular, atravesó generaciones.

Se lo recordaba con el sombrero de teja echado hacia atrás, dejando el rostro descubierto. Cuando estaba nervioso —según sus propias palabras— “escupía seguido”, y todo su cuerpo acompañaba los cambios de su ánimo. Su lenguaje directo, sus respuestas tajantes y su amor por la tierra le dieron una identidad inconfundible.

LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SU MUERTE

A causa de una enfermedad renunció al curato y regresó por un tiempo a vivir con sus hermanas en su pueblo natal. Sin embargo, ante el pedido insistente de sus antiguos feligreses, volvió a su casa de Villa del Tránsito, donde pasó sus últimos años.

Falleció ciego y enfermo de lepra el 26 de enero de 1914, en su curato del departamento de San Alberto, rodeado de un profundo reconocimiento popular. Antes de su inhumación hablaron sacerdotes y vecinos, reflejo del respeto que había sembrado. Pocos días después, un diario católico de Córdoba escribió que había contraído la enfermedad “porque visitaba largo y hasta abrazaba a un leproso abandonado”.

HOMENAJES Y MEMORIA

La prensa de todo el país se ocupó de su figura. En 1916, por decreto del gobernador Ramón J. Cárcano, la localidad de El Tránsito pasó a llamarse Villa Cura Brochero. En 1922 se inauguró un monumento frente a la Casa de Ejercicios, obra del escultor Alejandro Pereckrest, que lo representa señalando la casa que fundó.

Su nombre fue dado luego a calles, caminos, escuelas e instituciones educativas, y su casa natal fue convertida en museo evocativo.

BEATIFICACIÓN

El proceso de beatificación comenzó formalmente en 2009. El 14 de septiembre de 2013, el Papa Francisco lo proclamó beato en una multitudinaria ceremonia realizada en Villa Cura Brochero, ante más de 150 mil personas.

La beatificación se basó en la curación milagrosa del niño Nicolás, quien había sufrido un gravísimo traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y logró recuperarse pese a un diagnóstico de vida vegetativa. En 2012, los médicos de la Congregación para la Causa de los Santos concluyeron unánimemente que el caso superaba toda explicación científica.

CANONIZACIÓN Y LEGADO

En septiembre de 2015 el Tribunal Eclesiástico de Roma confirmó un segundo milagro atribuido a Brochero: la recuperación de una niña sanjuanina que había sufrido un infarto cerebral masivo. El 22 de enero de 2016 el Papa Francisco aprobó oficialmente ese milagro y, el 16 de octubre de 2016, José Gabriel del Rosario Brochero fue canonizado en el Vaticano.

La Argentina tuvo así, por primera vez, un santo plenamente argentino: nacido, criado, evangelizador y muerto en su tierra. Un cura del pueblo, para el pueblo, que hizo de su vida una entrega total.

Por Revisionismo Historico Argentino /Zanni Dami