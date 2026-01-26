Un fallecido tras despiste e incendio de un camión sobre Ruta Nacional 127

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 117 en inmediaciones del puente sobre el arroyo Las Toscas. El conductor falleció en el lugar y el tránsito permanecía totalmente interrumpido, según informaron desde Seguridad Vial.

Un trágico siniestro vial se registró este lunes en la Ruta Nacional 127, donde el conductor de un camión jaula perdió la vida tras despistar el vehículo en una curva.

De acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 117, en la zona del puente sobre el arroyo Las Toscas, en cercanías al ingreso a la localidad de Bovril (departamento La Paz).

Por causas que se tratan de establecer, el camión jaula se despistó a la altura de una curva y cayó al vacío. Como consecuencia del impacto, la cabina del rodado se incendió y el conductor del rodado falleció en el lugar.

Personal del Puesto de Control Vial Federal tomó intervención en el incidente y dispuso el corte total del tránsito en el sector, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia y peritos.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y utilizar rutas alternativas hasta tanto se normalice la circulación.

Fuente: El Once