El Pre Federal se vivió a sala llena en La Vieja Usina

El Certamen Nuevos Valores del Festival Nacional del Chamamé tuvo la participación de artistas de la región e invitados. La final se realizará el 5 de febrero. Acompaña la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Entre los participantes hubo conjuntos de los departamentos Paraná y Diamante y de la provincia de Santa Fe. El jurado conformado por Luis “Pajarito” Silvestri, María Luz Erazun y Ramiro Matteoda, definió que Lilian Farioli fuera la ganadora, otorgando una mención especial a Martín Peralta.

El certamen se definió con un desempate del que también formaron parte Los Hermanos Corradini. La jornada se completó con actuaciones de María Luz Erazun y Ramiro Matteoda; los jóvenes federalenses Federico Garita y Ramiro Ascargorta; y el acordeonista paranaense Thiago Scaldaferro. Además, Ileana Colombani y Franco Cardozo sumaron danza al espectáculo.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró “seguir abriendo los espacios culturales de la provincia a las distintas localidades y sus fiestas populares para construir una verdadera gestión y cultura federal”. En tanto, el titular de Cultura, Turismo y Deportes de Federal, Flavio Márquez, agradeció “a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos por el acompañamiento y al personal de La Vieja Usina por la predisposición y su trabajo profesional. También al público y a cada uno de los participantes”.

El Pre Federal ha tenido instancias clasificatorias en distintas localidades de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. Los ganadores de cada subsede competirán sobre el Escenario Ernesto Montiel el próximo jueves 5 de febrero, en la antesala de la primera de las noches centrales del festival que se extenderá hasta el 8 de febrero. Más información sobre entradas en las redes de @federalchamame

Se recuerda que las actividades del 51° Festival Nacional del Chamamé comenzarán el viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero con las bailantas nocturnas en el predio Cancha Unión; para continuar con las Peñas Oficiales entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero, en el Anfiteatro Francisco Ramírez. Estas actividades serán con entrada libre y gratuita.