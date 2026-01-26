Colello sobre paritaria docente: “Lo más importante es que las clases comiencen cuando tengan que comenzar”

Lo más importante es que las clases comiencen cuando tengan que comenzar y que cumplamos con el calendario escolar porque cada día de clases cuenta”, opinó el secretario de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello.

El funcionario estuvo presente en la cuarta noche del Carnaval del País, acompañado por el intendente de Gualeguaychú -Mauricio Davico- asegurando que la temporada turística de Entre Ríos “está muy por encima de la media nacional en ocupación hotelera”.

La paritaria docente

El año 2025 concluyó con el reclamo de los docentes nucleados en AGMER reclamando la apertura inmediata de las paritarias para definir condiciones salariales, laborales y edilicias de cara al nuevo clico lectivo que ya comienza.

“Hablamos con todos: con los sindicatos de los trabajadores, no solo con AGMER, si no con los policías, con los que nuclean a la gente de la administración pública , estamos en permanente comunicación y diálogo para que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, que gracias al gobierno nacional cada año está bajando, logrando una estabilidad económica”, aseguró el funcionario en declaraciones a R2820.

Y agregó: “Hay que decir que tenemos este diálogo y una conversación en un contexto económico de una crisis muy compleja, muy aguda, producto de muchas décadas de mala administración y populismo, pero hay que tener en cuenta que cuando la administración pública está discutiendo actualización salarial, en muchos casos la activiad privada -que es la que genera riqueza y empleo- está discutiendo permanencia en el trabajo”.

“En ese marco hay que tener empatía con el sector productivo que banca a la administración pública, al menos en los costos. Por eso tratamos de dialogar permanentemente con cada uno de los sindicatos para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación”, dijo Colello.

Cese de contratos en la administración pública entrerriana

Consultado sobre este tema, el secretario de la Gobernación, asestó: “El gobernador Rogelio Frigerio va a tener el staff de empleados que haga falta, porque al final del día el que soporta en sus hombros el costo del estado es el sector privado, los que se levantan todos los días a la mañana, los que generan laburo y corren riesgos. En ese contexto vamos a seguir trabajando para construir un Estado eficiente para quienes contribuyen permanentemente que es el sector privado”.

Vale la pena recordar que los contratos que cayeron el 31 de diciembre último en la Administración Pública provincial fueron 65, según el dato que aportó Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

“Según el Gobierno, son 65 contratos”, dijo Muntes a ERA. “En base a las personas que se acercaron al sindicato a pedir asesoramiento, fueron 56, y de estos, 23 son afiliados al gremio y 3 son delegados gremiales”. Colello evitó referirse a esa situación.

Por último, señaló que en relación a “los dispositivos de espionaje” encontrados en los despachos de Casa de Gobierno, “no corresponde hablar más del tema. Radicamos la denuncia ante la Justicia e iniciamos un sumario administrativo”, cerró el funcionario.