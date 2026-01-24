La UPCN realizó capacitaciones para recategorizaciones en Chajarí

En la tarde de este viernes, la UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) realizó capacitaciones para recategorizaciones en la ciudad de Chajarí. Alrededor de 60 personas se capacitaron sobre RCP y ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

En ese sentido, Adriana Satler, Secretaria de Capacitación; Facundo Ruiz Diaz, dirigente provincial y Esteban Fochesatto, delegado local, visitaron los estudios de RADIO CHAJARI.

“Desde el gremio se están realizando las capacitaciones, en este momento estamos en Chajarí, son en el marco de un convenio que se firmó con el gobierno provincial para las recategorizaciones” informó Satler.

“Antes las recategorizaciones eran solo por antigüedad y desde ahora tiene que acreditarse una capacitación, tiene tres etapas” explicó. Asimismo, contó que hay un equipo capacitador recorriendo distintas localidades y otro equipo que hace lo propio en la ciudad de Paraná.

“Consideramos que la capacitación es la única manera de mejorar la administración pública” agregó la entrevistada.

Chajarí Digital