Viale: Weiss se reunió con Frigerio

El Presidente Municipal de Viale, Carlos Weiss, mantuvo una reunión con el Gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al presente y futuro de nuestra ciudad, haciendo hincapié en proyectos de desarrollo, obras y acciones conjuntas que permitirán seguir fortaleciendo el crecimiento local, se informó oficialmente.

“Este tipo de reuniones refuerzan el trabajo articulado entre el municipio y la provincia, con el objetivo de generar más oportunidades y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, se indicó.