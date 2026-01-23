Municipalidad de Hasenkam llama a Concurso Público

El Departamento Ejecutivo municipal, a través del Decreto 17/2026, llama a concurso para cubrir 2 vacantes de: 1 (uno) Profesor/a de Educación Primaria y 1 (uno) Profesor/a de Educación Física, de acuerdo a la Ordenanza Municipal 187/2020.

Inscripción y retiro de documentación: A partir del viernes 16 de enero se podrá retirar, Copia del reglamento de Concursos, Grilla de Puntajes (Anexo I y II del Decreto Municipal N°17/2026 y documentación obligatoria, podrán retirar en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Hasenkamp de 07:00 a 13:00 horas o descargarla de la Página Municipal www.hasenkamp.gob.ar/concursos.

Incorporación: Se instrumentará mediante contrato a prueba por 3 (tres) meses, sujeto a evaluación de desempeño, asistencia, conducta y adecuación al servicio.

Se valorará especialmente experiencia en instituciones con niños, niñas y adolescentes, tareas comunitarias y trabajo en equipos interdisciplinarios.

