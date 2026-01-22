UPCN: “Cuando algunos hablan de empleo público, no analizan: Preparan el ajuste”

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, cuestionó con dureza un documento difundido por el sector empresario entrerriano referido al mercado laboral en la provincia, que pretende desviar el foco hacia lo estatal a hacer mención a la “alta tasa de empleo público”. “Que los empresarios se concentren en generar trabajo privado digno en lugar de señalar a quienes garantizamos derechos”, reclamó.

“La reforma laboral no empieza en el Congreso. Empieza en los informes que estigmatizan a los trabajadores”, criticó Domínguez en referencia al documento del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que pone énfasis en la cantidad de trabajadores estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, y en el gasto en personal.

“¿Por qué el Consejo Empresario de Entre Ríos habla siempre del empleo público y no de su responsabilidad en la generación de empleo privado digno?”, apuntó la dirigente gremial. Y añadió: “¿Qué están buscando cuando ponen al trabajador estatal en el centro del problema? ¿A quién beneficia instalar que el Estado sobra y los derechos molestan?”.

También reprochó la afirmación que aparece en el documento, respecto a que los niveles de desempleo en Entre Ríos son inferiores al promedio nacional “en parte debido a la elevada participación del empleo público”.

“Cuando dicen que el empleo público ‘mantiene estable’ la desocupación, lo que hacen es señalar a quienes garantizamos derechos, como si fuéramos una carga y no una necesidad social”, expresó en ese sentido.

“Estos discursos no son casuales. Son el prólogo de la reforma laboral: flexibilización, precarización y pérdida de derechos”, advirtió además la Secretaria Adjunta de UPCN.

Además revalorizó el rol de los estatales: “Los empleados públicos no sostenemos números: sostenemos escuelas, hospitales, políticas sociales y presencia del Estado en cada rincón de Entre Ríos”.

“No vamos a aceptar que nos usen como chivo expiatorio. Defender al empleo público es defender a los entrerrianos”, subrayó por último.