Cerrito: Incremento salarial para empleados municipales

Luego de la reunión que el Ejecutivo mantuvo con el gremio SUOYEM, y analizando la propuesta salarial realizada por parte de éste; el municipio ofreció un incremento salarial del 10%, el cual fue aceptado.

En este contexto, se dialogó sobre las proyecciones inflacionarias para este año.

Dicho aumento es aplicable a partir de enero de 2026 sobre los haberes mensuales y horas extras para todos los empleados municipales.

Esto se logró en una instancia de diálogo, respeto y consenso entre las partes, se informó.