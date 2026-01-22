Respaldo a Frigerio del Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos

A través de un comunicado los integrantes del Foro de Intendentes de Juntos Entre Ríos, expresaron su «total acompañamiento al gobernador ante los hechos de extrema gravedad que motivaron la denuncia del hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales del Gobierno provincial»

«La decisión de denunciar ante la Justicia, iniciar investigaciones internas y avanzar con total transparencia refleja un cambio de época en Entre Ríos. Durante años se naturalizaron prácticas oscuras que dañaron la institucionalidad, la confianza pública y el normal funcionamiento del Estado. Hoy, ese tiempo quedó atrás», señalaron.

«El proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023 implica terminar definitivamente con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras, ordenar el Estado y garantizar que la gestión pública esté al servicio de los entrerrianos, y no de intereses ocultos. Sabemos que este camino no es sencillo, pero es el único posible para construir una provincia más justa, moderna y democrática», apuntaron luego.

Para concluir: «Como intendentes, acompañamos este rumbo con convicción y responsabilidad. Defendemos la legalidad, la transparencia, la libertad y el respeto por las instituciones como valores irrenunciables. El cambio que está en marcha es profundo y no se detiene»