Exitosa puesta en marcha de las Acciones de Verano en Gualeguay

Por iniciativa del Gobierno de Entre Ríos, se desarrollan en Gualeguay las Acciones de Verano, con la participación de más de 520 niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en propuestas recreativas, deportivas y educativas destinadas a toda la comunidad.

Las actividades son coordinadas por la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), a través del Centro de Educación Física (CEF) Nº 2 Luis Mac Kay de Gualeguay, y se llevan adelante en distintos espacios y turnos, garantizando el acceso a prácticas seguras y organizadas durante el período estival.

La rectora del CEF, Analía Alessandri, precisó que entre las propuestas se encuentran las colonias destinadas a niños y adolescentes de 10 a 12 años y de 15 a 17 años. Además, se brinda natación para adultos en los horarios de 7 a 9 y de 13 a 15, organizados en cuatro grupos de aproximadamente 30 personas cada uno.

Asimismo, en la pileta chica se desarrollan actividades específicas para niños, distribuidos en dos grupos de 25 participantes por nivel y turno, abarcando las profundidades de 1 metro A, 1 metro B, 2 y 3 metros. Por otro lado, en las instalaciones del CEF también funciona la colonia municipal en el horario de 9 a 12, de la que participan más de 150 chicos.

En tanto, en la sub sede de Carbó se llevan adelante Acciones de Verano los días martes y jueves, de 17 a 19, ampliando la cobertura territorial y el alcance de la propuesta.

Por otro lado, continúan los entrenamientos master de jóvenes y adolescentes, y adultos.

La profesora Alessandri, resaltó el acompañamiento de la Asociación cooperadora en el mantenimiento del establecimiento y la municipalidad de Gualeguay.

Estas acciones forman parte de las políticas provinciales que promueven la inclusión, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios a través del deporte y la recreación.