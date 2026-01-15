Realizan obras para mejorar la infraestructura escolar en comunidades rurales del departamento Paraná

El Gobierno de Entre Ríos lleva adelante trabajos edilicios en la escuela Nº 46 San José de Calasanz, ubicada en la junta de gobierno de María Grande Segunda, departamento Paraná. La intervención apunta a reforzar la seguridad, la funcionalidad y las condiciones de habitabilidad del edificio escolar, a partir de trabajos en el sistema eléctrico, el suelo y en la cubierta.

La obra de emergencia se ejecuta a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y forma parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de infraestructura educativa que lleva adelante el Estado provincial, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares. Los trabajos demandarán una inversión provincial de 33 millones de pesos y un plazo de ejecución de 45 días corridos.

“Este tipo de intervenciones de emergencia priorizan sectores estratégicos de uso constante por parte de los alumnos y docentes, dando respuesta a problemas edilicios que impactan directamente en el desarrollo de las actividades escolares”, señaló el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob. Además agregó que “estas mejoras permitirán fortalecer el funcionamiento de la escuela y generar condiciones más seguras y adecuadas para el aprendizaje de los gurises”.

El establecimiento cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados, comprendidos en aulas, dos núcleos sanitarios, sector administrativo, una galería utilizada como comedor y un patio descubierto. Debido al paso del tiempo, el edificio presenta diversas deficiencias que afectan su seguridad y el normal funcionamiento de los espacios de uso cotidiano.

Entre las intervenciones, se abordan problemas de estabilidad del suelo en dos aulas, donde se detectaron deformaciones y hundimientos. Allí se realiza la ejecución de un nuevo contrapiso. En paralelo, se lleva adelante la renovación del sistema eléctrico en el sector de aulas, que se encontraba obsoleto y con riesgo de sobrecarga. También, se contempla el recambio de la cubierta, con la sustitución de chapas metálicas deterioradas, lo que permitirá resolver filtraciones y mejorar la aislación térmica e hídrica del edificio