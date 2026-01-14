Frigerio puso sobre la mesa la reforma de la Constitución

Se realizó la reunión entre el gobernador Rogelio Frigerio y el diputado nacional del peronismo, Gustavo Bordet.

La audiencia fue convocada por el titular del Ejecutivo y desde la Casa Gris se hizo saber que en el temario del encuentro se analizaron asuntos prioritarios “para los próximos dos años de gestión, las reformas estructurales pendientes y los principales desafíos de la administración provincial”.

Según se informó a Página Política, Frigerio puso en primer plano la reforma del sistema previsional de la provincia. Además planteó la posibilidad de trabajar una agenda de asuntos a ser incluidas en una Convención Constituyente. Surge, en la voz oficial, la necesidad de reformar la Carta Magna entrerriana a los fines de “facilitar y mejorar la gestión del Estado”, se informó.

Luego de la reunión, Bordet hizo un repaso de los temas del encuentro. La reforma no apareció en ese listado.

El asunto ha sido puesto sobre la mesa tanto por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso; como por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. Sin embargo, hasta aquí, Frigerio no había expuesto el asunto como de su interés para los años venideros bajo su gestión. Novedad para la agenda politica institucional.

